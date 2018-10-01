За прошлые сутки боевики осуществили 17 обстрелов

За прошедшие сутки, 17 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 82 мм.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ранены.

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.