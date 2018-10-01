Порошенко: капитуляции перед Россией не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир в Украине на условиях капитуляции является неприемлемым. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

«Мир на условиях капитуляции является категорически неприемлемым, если вы предложите Путину мир в обмен на территорию - у вас не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с захвата Абхазии, Осетии, Приднестровья. Никому ничего никто не отдает, если не обеспечивать давление... и всемирную солидарность с Украиной, которую мы держим, и наши дипломаты, и армия, чтобы ужесточать санкции как мощную мотивацию для Путина вернуться за стол переговоров, принять и выполнить обязательства по Минским процессам», - отметил Порошенко.

Порошенко также убежден, что после вывода российских войск мир в Украину будет возвращен «чрезвычайно быстро исключительно политико-дипломатическим путем».