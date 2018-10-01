В зоне ООС погибли двое военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 16 октября 2018 года, погибли двое украинских военных, еще один ранен.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, украинские военные семь раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий двое военнослужащих объединенных сил погибли. Еще один наш защитник за прошедшие сутки был ранен", - сообщил Праута.

Он также добавил, что по состоянию на утро 17 октября 2018 года на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела, все - на Донецком направлении. На данный момент потерь в рядах ООС не зафиксировано.