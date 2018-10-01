На Донбассе из гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие

В Новолуганском Донецкой области из ручных противотанковых гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз», сообщает пресс-центр штаба ООС.

По информации ведомства, обстрел произошел 15 октября около 21:00 и велся с применением ручных противотанковых гранатометов. По данным СЦКК, боеприпас попал на техническую территорию топливозаправочной станции сельхозпредприятия. В штабе отмечают, что это уже третий обстрел аграрного предприятия с начала месяца.

«В результате попадания гранаты ПГ-7, в которой вместо штатной боевой части был установлен 82-мм мину, повреждены входные двери, стекла окна здания пункта заправки горюче-смазочных материалов и три заправочные колонки. Остатки данного импровизированного боеприпаса было изъято с места обстрела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.