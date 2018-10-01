» » На Донбассе из гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие

На Донбассе из гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Новолуганском Донецкой области из ручных противотанковых гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз», сообщает пресс-центр штаба ООС.

По информации ведомства, обстрел произошел 15 октября около 21:00 и велся с применением ручных противотанковых гранатометов. По данным СЦКК, боеприпас попал на техническую территорию топливозаправочной станции сельхозпредприятия. В штабе отмечают, что это уже третий обстрел аграрного предприятия с начала месяца.

«В результате попадания гранаты ПГ-7, в которой вместо штатной боевой части был установлен 82-мм мину, повреждены входные двери, стекла окна здания пункта заправки горюче-смазочных материалов и три заправочные колонки. Остатки данного импровизированного боеприпаса было изъято с места обстрела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:59

В Краматорске после реконструкции открыли здание Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы

Сегодня, 17:40

В Украине построят 136 подземных хранилищ для хранения боеприпасов

Сегодня, 17:31

Порошенко: капитуляции перед Россией не будет

Сегодня, 16:47

Пограничники усилили безопасность на админгранице с Крымом из-за теракта в Керчи

Сегодня, 15:59

За время военных действий на Донбассе погибли 70 пограничников, более 400 ранены

Сегодня, 14:03

В зоне ООС погибли двое военных

Сегодня, 13:59

Жители Старобельска временно остались без водоснабжения

Сегодня, 12:58

Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей

Сегодня, 12:40

На Донбассе из гранатометов обстреляли сельскохозяйственное предприятие

Сегодня, 11:55

В ОРДЛО обнаружили 22 танка оккупантов

Сегодня, 10:56

В ОРЛО в результате взрыва в детском саду пострадала женщина

Сегодня, 10:22

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:47

Пограничники усилили безопасность на админгранице с Крымом из-за теракта в Керчи

Сегодня, 16:34

В здании колледжа в Керчи нашли еще одну бомбу

Сегодня, 15:59

Теракт в Керчи: Жертв уже 18

Сегодня, 14:53

Взрыв в керченском колледже расследуют как теракт

Сегодня, 14:33

В Донецкой области к протесту присоединились горняки еще одной шахты

Сегодня, 14:14

Профсоюзы вышли на акцию протеста в Киеве

Сегодня, 14:08

Правительство выплатит по 100 тысяч семьям украинских политзаключенных

Сегодня, 13:59

В РФ заявили о подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже в Керчи

Сегодня, 12:58

Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей

Сегодня, 12:31

Крушение Су-27: Прокуратура изъяла летную документацию

Сегодня, 11:57

На Сумщине взорвался зерновой элеватор

Сегодня, 10:54

Украина победила Чехию и досрочно выиграла групповой турнир Лиги наций

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 