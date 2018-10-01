В ОРДЛО обнаружили 22 танка оккупантов

На временно оккупированной территории Донецкой области у боевиков обнаружили еще 22 танка и другую военную технику, расположенную за пределами мест хранения. Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) от 16 октября 2018, СЦКК сообщила об обнаружении у боевиков еще 7 боевых бронированных машин (ББМ), 9 самоходных артиллерийских установок, 27 орудий и один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10".

Вся обнаруженная у боевиков техника располагалась за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода. Вооружение было обнаружено в Мирном, Круглике и Красной Поляне.

Также в Сентянивци, Лобачевому, Сокольниках, Розсадках и Первомайске беспилотник наблюдателей ОБСЕ обнаружил семь ББМ вооруженных формирований РФ.