В ОРЛО в результате взрыва в детском саду пострадала женщина

В поселке Донецкий на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области в результате взрыва пострадала завхоз детского сада «Ивушка». Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Отмечается, что во время уборки территории женщина 1968 года рождения получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки

Предположительно причиной происшествия стала детонация взрывателя от ручной гранаты. Пострадавшая направлена в больницу Луганска.

Кроме того, вчера днем в Луганске на территории «Луганского перинатального центра» прохожим была выявлена ручная граната Ф-1 без взрывателя.