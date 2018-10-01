Боевики за день шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил с 7 утра до 18 часов вечера 16 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты наших войск вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, - говорится в сообщении.