Названы главные плюсы нового переговорщика от Украины в Минске

Дипломат Руслан Демченко ранее в Минске принимал от украинской стороны активное участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, он полностью готов к переговорному процессу и ему не понадобится время для адаптации, чтобы вникнуть в работу Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

«Он помогал Кучме, он в курсе повестки дня ТКГ, в курсе того, как проходят эти переговоры, и поэтому ему не придется тратить время на адаптацию. Профессионально Демченко готов к переговорному процессу, даже не столько за счет своих прежних должностей, сколько благодаря тому, что участвовал в этих переговорах и работе ТКГ. Это важно. Что касается прошлых его должностей, особенно в период [президентства Виктора] Януковича, это создает ему некоторые трудности в Украине, а не в самих переговорах в Минске. Были и, думаю, будут критики Демченко внутри Украины со стороны части экспертов, части журналистов, активистов. То есть период его работы при Януковиче, скорее всего, является для него проблемой. Но как раз главное достоинство Демченко заключается в том, что он уже участвовал в переговорах в Минске и заседаниях ТКГ. Он профессионально и в плане опыта уже готов к ним», – пояснил эксперт.

В то же время, по словам Фесенко, реальные переговоры по Донбассу, на которых согласовываются политические решения, «проходят не в Минске, а в нормандском формате».

«В Минске лишь согласовывают в деталях то, о чем стороны договорились в нормандском формате. Самостоятельные переговоры в Минске не происходят. Но минские переговоры важны прежде всего в обсуждении темы заложников/пленных в рамках гуманитарной подгруппы. Там этот вопрос рассматривается достаточно серьезно, и это самостоятельная переговорная тема. А также, как правило, в Минске активно обсуждают те или иные экономические моменты. Иногда – отдельные вопросы безопасности. Политическая подгруппа уже давно (года два, как минимум) работает безо всяких продвижений. В то же время вопросы, связанные с выборами и логикой мирного урегулирования (и даже, по большому счету, с перемириями), в Минске могут согласовываться, но, как правило, предварительно об этом договариваются в нормандском формате. Это все выходит за пределы Минска. Поэтому украинский переговорщик в ТКГ – это, скорее, координатор. Поэтому будет ли это Демченко, данный факт никак не повлияет на минские переговоры, и роль переговорщика от Украины ограничена», – заметил он.

В свою очередь глава правления организации «Майдан иностранных дел», эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко в комментарии изданию подчеркнул, что после замены переговорщика от Украины Леонида Кучмы на дипломата Руслана Демченко в ТКГ ожидать разблокирования переговорного процесса в Минске нельзя.

«Никаких оживлений в переговорах в Минске теоретически ожидать не стоит. Они не связаны с переговорщиками с украинской стороны, а все упирается в желание Путина или обострять конфликт, или его сворачивать. Но пока желания сворачивать конфликт мы не видим, и та ситуация, которая сегодня есть на Донбассе, сохранится», – пояснил он.

Вместе с тем, по мнению эксперта, новый переговорщик от Украины якобы не сможет качественно повлиять на переговорный процесс.

«Кучма ранее заявлял, что ввиду своего возраста намерен покинуть эту работу. И это было понятно: у второго президента очень преклонный возраст и для него уже были сильными физические нагрузки. Такое решение чисто по-человечески можно было понять и объяснить. Если Демченко действительно назначат переговорщиком от Украины, это будет очень плохо встречено в среде украинской дипломатии. Это – человек, который не имеет доверия ни у большинства своих коллег, ни в украинском обществе. Он был первым заместителем министра периода Кожары, он организовывал дезинформацию мирового сообщества о событиях на Майдане, а в 2014 году ему руководители МИД РФ публично выражали благодарность за работу по подписанию Минских соглашений. И он откровенно воспринимается как еще одна "рука" и "голос Москвы"», – сказал он.