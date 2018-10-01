С 2014 года в результате суицидов и убийств погибли 900 военных

С начала боевых действий на Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Проанализировав состояние небоевых безвозвратных потерь за весь период боевых действий, то есть с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасающей статистикой, которая заставила нас искать в существующих реалиях выход, как этого не допустить. Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери, это почти 2 полноценных батальона ВСУ», - рассказал он.

Матиос подчеркивает, что основной причиной этого является посттравматический синдром.

По его словам, сейчас Военная прокуратура планирует перенять опыт Израиля, США, Канады и Великобритании, которые сталкивались с необходимостью пресечения негативных последствий этого синдрома.