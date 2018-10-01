Ущерб от пожаров на украинских арсеналах оценили в $2 миллиарда

Из-за пожаров на артиллерийских складах в Украине за 2,5 года было уничтожено боеприпасов на сумму около 2 миллиардов долларов.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в бюджете-2019 средства на бетонные хранилища не заложены.

«Информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватово, заканчивая Ичней, уничтожение боеприпасов больше, чем на 2 миллиарда долларов. Официально информирую, что только в этом бюджете на 2019 год на дотации нашим аграрным баронам-миллиардерам заложено более 5 млрд гривен. А на бетонные хранилища опять ничего не заложено», - заявил Пашинский.

По его словам, вопрос будет также обсуждаться на комитете по вопросам нацбезопасности в среду, где будут отчитываться представители Минобороны и Генштаба о событиях в Ичне.

«Комитет будет завтра. Там будут проанализированы все вопросы, которые поднимались: и наличие боеприпасов, и состояние их хранения», - добавил нардеп.

Пашинский отметил, что в Украине нужно изменить систему хранения боеприпасов.

«Хочу просто напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка. После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности разработал «методичку» того, что нужно сделать. Это все было передано руководству Минобороны и Генштаба. За год ничего сделано не было. Ситуация такова: как есть - не может дальше быть. Нам нужно в корне изменить систему хранения боеприпасов. Заклинаниями, что мы идем в НАТО, мы боеприпасы не сохраним», - добавил он.