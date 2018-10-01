Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 15 октября 2018 года, пересекли 31,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись в связи с осенним графиком работы и работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутове" - 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7050 человек и 940 транспортных средств;

"Марьинка" - 7335 человек и 1390 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6000 человек и 1265 транспортных средств;

"Гнутово" - 2870 человек и 720 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8420 человек.