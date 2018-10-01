Полиция с 16 октября начинает штрафовать водителей за превышение скорости

Полиция с 16 октября начнет штрафовать водителей за превышение скорости на дорогах. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий на своей странице в Фейсбуке.

"Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения". - написал он.

Он напомнил сумму предусмотренных штрафов: за превышение более чем на 20 км / ч - штраф - 255 грн.; за превышение более чем на 50 км / ч - штраф - 510 грн.

Также Белошицкий обнародовал карту с обозначением мест, где установлены приборы контроля скорости. "Места будут меняться и добавляться, а карта будет постоянно обновляться", - добавил он.