На Донбассе продолжаются тренировки авиации в зоне ООС

На Донбассе продолжаются тренировки сил и средств авиационного компонента, входящего в Объединенные силы по поддержанию действий морских сил и средств, а также подразделений украинских военных, действующих на суше.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Во время проверки особое внимание уделялось улучшению летно-тактической подготовки экипажей тактической авиации», – говорится в сообщении.

«В частности, летные экипажи преодолевали систему ПВО в условиях помех, а также условно наносили тактические удары по средствам ПВО, аэродрому, по коммуникациям условного противника, вели воздушную разведку. При этом совершали посадку на аэродроме и готовились к повторному вылету», – добавили в пресс-центре ООС