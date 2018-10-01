За сутки в зоне ООС зафиксировано 37 обстрелов

За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения различной тяжести из-за обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Всего боевики осуществили 37 обстрелов позиций ВСУ, говорится в сообщении штаба, зафиксированы 9 обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими договореностями.

Обстрелам подверглись позиции украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.