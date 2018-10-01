На Донбассе за сутки погиб один военный

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков 15 октября погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Также в результате обстрелов со стороны российских войск двое военные получили ранения. Как сообщается, в течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.