Массовые мероприятия в Украине прошли без грубых нарушений порядка

Массовые мероприятия в Украине 14 октября, в которых приняли участие более четверти миллиона граждан, прошли без грубых нарушений порядка. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, подводя итоги работы полицейских в течение дня, - сообщает официальный сайт Нацполиции.

По словам Фацевича, в целом по стране более 500 массовых мероприятий, запланированных в течение дня, прошли без грубых нарушений общественного порядка. В торжествах приняли участие более 250 000 человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9800 правоохранителей.

Фацевич выразил благодарность участникам мероприятий, а также правоохранителям, которые несли службу по охране общественного порядка и безопасности граждан.