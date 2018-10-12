За сутки через КПВВ проследовало 28700 человек

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил утром 15 октября открылись по графику и работают в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ.

Всего контрольные пункты пересекло 28700 человек и 4300 транспортных средств:

«Майорское» - 6495 человек и 955 транспортных средств;

«Марьинка» - 7100 человек и 1450 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5785 человек и 1195 транспортных средств;

«Гнутово» - 2455 человек и 660 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 6890 человек.

Утром 15 октября на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/50; «Марьинка» - 0/40; «Новотроицкое» - 40/0; «Гнутово» - 20/20.