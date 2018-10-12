Боевики за сутки 23 раза обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 октября, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ, трое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

При этом, как сообщается, боевики 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Кроме того, из минометов 82 калибра были обстреляны опорные пункты украинских военных вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного.