В ночь с 13 на 14 октября Приватбанк остановит все операции с платежными картами

ПриватБанк запланировал переход на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга, которая позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами. Для завершения этой работы банк объявил о плановой технологической паузе процессинга в ночь на 14 октября 2018 года.

Как сообщили в банке, в рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября. Технологические работы будут проведены в ночное время, когда нагрузка минимальная и большинство клиентов не проводят активных операций. Также аналогичный «тайм-аут» возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

«Мы приносим клиентам извинения за возможные неудобства, но эта работа необходима для того, чтобы еще быстрее обрабатывать всё большее количество безналичных платежей клиентов, – отмечает пресс-служба банка. – Технологическая пауза в работе процессинга займет непродолжительное время, поэтому мы советуем клиентам перенести шопинг-сессии в интернет-магазинах и любые другие безналичные расчеты на утреннее время».

Обновление программно-технических комплексов процессинга позволит ПриватБанку улучшить работу процессинга за счет обновления и установки более производительных технологий. Также новая версия создаст платформу для дальнейшего развития карточных сервисов, новых услуг и продуктов.