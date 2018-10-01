На два дня в Северодонецке частично ограничат автодвижение

Движение автотранспорта будет перекрыто в Северодонецке 13 и 14 октября в связи с проведением областных мероприятий по случаю Дня защитника Украины и Дня Украинского казачества. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

Так, 13 октября с 15.00 до 19.00 будет перекрыто движение автотранспорта с обеих сторон проспекта Центральный от улицы Маяковского до проспекта Гвардейский.

14 октября с 07.00 до 21.00 – с обеих сторон проспекта Центральный от улицы Науки до улицы Гагарина по проспекту Гвардейский от магазина «Городок» до магазина «Натуральные продукты».

Движение маршрутных такси №110 и №101 будет осуществляться по измененным схемам. Движение троллейбусов маршрута № 6 13 октября будет осуществляться до 14.00, 14 октября движение троллейбусов маршрута № 6 осуществляться не будет.