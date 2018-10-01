Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на протяжении прошлых суток, 11 октября, 27 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди личного состава ООС нет, сообщает пресс-центр штаба ООС

Во время обстрелов вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено 10 раз.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского, Светлодарска и Гнутового вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Водяного кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

"Потерь среди личного состава Об'объединенных сил нет", - говорится в сообщении.