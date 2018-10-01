В ОРЛО жилье переселенцев хотят отдать боевикам ЛНР

Оккупанты в ОРЛО грозят отобрать жилые помещения у лиц, которые временно покинули территорию области, и передать их членам незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает МинВОТ.

В связи с этим ведомство инициирует привлечение международных механизмов для защиты права собственности и уголовное преследование лиц, причастных к принятию решений относительно незаконного лишения права собственности гражданского населения.

В ведомстве отмечают, что такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Председатель МинВОТ Вадим Черныш отметил, что обеспечение прав и свобод, решение гуманитарных вопросов согласно положениям Женевской Конвенции возлагается на оккупационную власть.