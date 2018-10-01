ИС: российские оккупанты провоцируют эскалацию на Донбассе, чтобы получить "политические очки"Сегодня, 17:34
По данным группы "Информационное сопротивление", оккупанты умышленно увеличивают напряжение на линии разграничения.
Оперативная обстановка в зоне проведения ООС остается напряженной.
Российские оккупационные войска проводят мероприятия, направленные на повышение уровня напряжения на линии разграничения с целью усилить свои переговорные позиции в диалоге с западными странами накануне организации и проведения т.н. “выборов главы ДНР” (запланированы на 11 ноября с.г.).