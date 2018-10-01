Гимнаст из Рубежного завоевал «золото» на чемпионате Украины

Гимнаст из Рубежного завоевал «золото» на чемпионате УкраиныСегодня, 16:36
1-6 октября прошел чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике в Кропивницком.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Рубежного.
Отмечается, что в чемпионате приняли участие 210 спортсменов из всех областей Украины.
Луганскую область в национальном первенстве представил воспитанник ДЮСШ№1, мастер спорта Украины Алексей Робу, который в финале на отдельных видах многоборья стал первым в опорном прыжке.
Также сообщается, что в общекомандном зачете спортсмены Луганщины заняли 5 место.