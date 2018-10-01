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Гимнаст из Рубежного завоевал «золото» на чемпионате Украины

Сегодня, 16:36 citynews.net.ua | Напечатать

Гимнаст из Рубежного завоевал «золото» на чемпионате Украины1-6 октября прошел чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике в  Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Рубежного.

Отмечается, что в чемпионате приняли участие 210 спортсменов из всех областей Украины.

Луганскую область в национальном первенстве представил воспитанник ДЮСШ№1, мастер спорта  Украины Алексей Робу, который в финале на отдельных видах многоборья стал первым в опорном прыжке.

Также сообщается, что в общекомандном зачете спортсмены Луганщины заняли 5 место.


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