Гимнаст из Рубежного завоевал «золото» на чемпионате Украины

1-6 октября прошел чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике в Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Рубежного.

Отмечается, что в чемпионате приняли участие 210 спортсменов из всех областей Украины.

Луганскую область в национальном первенстве представил воспитанник ДЮСШ№1, мастер спорта Украины Алексей Робу, который в финале на отдельных видах многоборья стал первым в опорном прыжке.

Также сообщается, что в общекомандном зачете спортсмены Луганщины заняли 5 место.