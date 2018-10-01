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Боевики за день десять раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 19:26 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе днем, 10 октября, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный. Также сообщает о двух погибших в ходе выполнения боевого задание, сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении ООС.

В частности, днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

Сообщается, что один военнослужащий Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы. Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства погибли. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.


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