На Луганщине будут судить «прокурора Ровенек генпрокуратуры ЛНР»

В Луганской области будут заочно судить «прокурора города Ровеньки генеральной прокуратуры "ЛНР"». Правонарушителю может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что в начале 2015 года житель Луганщины инициировал и добровольно согласился на назначение себя на должность «прокурора города Ровеньки генеральной прокуратуры "ЛНР"».

«Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполняет действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, находящейся под контролем оккупационной администрации Российской Федерации», – пояснили правоохранители.

Поскольку так называемый «прокурор» скрывается от органов следствия и суда, уклоняясь от уголовной ответственности, в отношении него проводится специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Также, в прокуратуре уточнили, что за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти), ч. 2 ст.110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, правонарушителю грозит до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.