Местные бюджеты Луганщины получили в распоряжение более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сообщается, что в течение января-сентября 2018 года в общий и специальный фонды местных бюджетов поступило 2 млрд 65 млн грн.

«Поступления доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 2 млрд 35 млн грн налогов и сборов. Темп роста поступлений к соответствующему периоду 2017 года составил 11,4%, что составляет более 207,7 млн грн. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам», – сообщили в пресс-службе.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 1 млрд 490 млн грн получены за счет уплаты налога на доходы физических лиц, что по сравнению с 9 месяцами прошлого года больше на 120,8 млн грн.

Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 224,7 млн грн, что превышает прошлогодний результат на 37,2 млн грн.