Помощник Владимира Путина Владислав Сурков встретился в среду в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к "выборам" главаря и так называемого народного совета "ДНР", а также "социальные проблемы Донбасса".

"Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике. Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Отмечена четкая и профессиональная работа Центризбиркома ДНР. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан", - рассказал Пушилин.

По его словам, "в ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения".