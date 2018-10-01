Омбудсмен: Родственники заключенных в РФ украинцев еще не получают помощь

Деньги родственникам удерживаемых в России украинских политзаключенных обещали выплатить в июле этого года. Задержка с передачей средств связана с проблемами в создании комиссии, которая занимается вопросом передачи денег.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает «Громадське радіо».

«Была задержка в том, что не была создана комиссия, потому что Министерство финансов не могло представить свою кандидатуру, из-за того, что правительство исключило Минфин из состава комиссии. Сейчас комиссия уже почти сформирована, народные депутаты проголосовали и внесли изменения в государственный бюджет 2018 года, предусматривающий почти 97 млн грн на эти расходы. Сейчас этот проект уже передан на подпись президенту», – рассказала Денисова.

Также омбудсмен добавила, что после подписания документа президентом, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий будет заседание комиссии, где обсудят вопросы передачи средств. После этого деньги поступят непосредственно родственникам украинцев, заключенных в России.