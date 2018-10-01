Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне". Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В нем говорится, что село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, но оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село и грабили дома.

После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - говорится в сообщении.