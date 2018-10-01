» » Спецназ ООС провел зачистку села в "серой зоне" Донбасса

Спецназ ООС провел зачистку села в "серой зоне" Донбасса

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне". Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В нем говорится, что село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, но оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село и грабили дома.

После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:12

Омбудсмен: Родственники заключенных в РФ украинцев еще не получают помощь

Сегодня, 12:04

Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев с инвалидностью

Сегодня, 11:47

Спецназ ООС провел зачистку села в "серой зоне" Донбасса

Сегодня, 11:03

На Луганщине осудили организатора «референдума» в Новодружеске

Сегодня, 10:41

В Украине усилены охрана и оборона складов и арсеналов

Сегодня, 09:59

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 39,9 тыс. человек

Сегодня, 09:25

Ситуация в районе проведения ООС обострилась

Вчера, 19:40

Ветеранов АТО будут информировать об их правах

Вчера, 17:56

Предварительная причина пожара в ТЦ в Антраците - короткое замыкание электроприбора

Вчера, 17:29

На Луганщине начат ремонт дороги «Врубовка-Горское»

Вчера, 17:04

Боевики продолжают нарушать условия отвода тяжелой техники на Донбассе

Вчера, 15:43

Когда в аптеки поступят вакцины против гриппа

Новости Украины:

Сегодня, 12:06

Военнослужащий из Львовской области получил 14 лет тюрьмы

Сегодня, 11:48

Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 Сергея Мазура

Сегодня, 11:45

На территории 6-го арсенала продолжаются единичные взрывы

Сегодня, 10:41

В Украине усилены охрана и оборона складов и арсеналов

Сегодня, 09:29

На ДФС в Авдеевке проведут замену оборудования

Вчера, 19:31

В Мариуполе будут судить живодера, который зарезал щенка на глазах у прохожих

Вчера, 18:14

В Запорожье задержали боевика "ДНР"

Вчера, 17:52

Ликвидация последствий взрывов под Ичней продлится круглосуточно

Вчера, 17:26

Генштаб: Пожару на 6 арсенале предшествовали четыре взрыва

Вчера, 17:24

В Украине число заболевших корью продолжает расти

Вчера, 17:19

США требуют от РФ немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Вчера, 16:59

Украина и Турция договорились о совместном производстве средств радиосвязи

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 