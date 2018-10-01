ГПСУ усилила охрану границы из-за взрывов в Ичне

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на госгранице из-за взрывов боеприпасов на 6 арсенале Минобороны в районе населенного пункта Ичня Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На государственной границе усилены меры безопасности. Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется обзорная работа в отношении транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на «зеленом» участке границы», - говорится в сообщении.

На данный момент созданы ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти.

«В готовность к действиям приведены резервы ведомства, в том числе техника, которая может быть задействована в случае необходимости», - отмечается в сообщении.