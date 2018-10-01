В Станице отремонтируют прифронтовое медицинское учреждение

8 октября волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» совместно с сотрудниками Северодонецкого полевого офиса Aгентства ООН по делам беженцев в Украине побывали в фельдшерском пункте в селе Сотенное (Станично-Луганский район), расположенном вблизи линии разграничения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Гуманитарная миссия "Пролиска" в рамках проекта "Поддержка и защита громад вблизи линии соприкосновения" произвела замену оконных блоков и входных дверей, котельного оборудования, а также передала полностью все необходимые строительные материалы и межкомнатные двери для проведения ремонта в прифронтовом медицинском учреждении, который до конца текущего года будет осуществлен местной громадой», – написал он.