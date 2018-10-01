В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 8 октября 2018 года, в результате боевых действий ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщает представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера боевики 36 раз обстреливали украинские позиции. Подразделения ООС 17 раз открывали огонь в ответ.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Все они сейчас находятся в военных мобильных госпиталях", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 9 октября на Донбассе уже зафиксировано 4 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донецком направлении. Потерь среди украинских военных нет.