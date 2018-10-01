Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции ООС

Боевики на протяжении прошлых суток, 8 октября, 36 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В ходе боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения Об этом пресс-служба ООС в Facebook.