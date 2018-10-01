В оккупированном Луганске заверяют, что полностью готовы к запуску отопительного сезона

В оккупированном Луганске заверяют, что полностью готовы к запуску отопительного сезонаСегодня, 16:47
Отопительный сезон в Луганске начнется со следующего понедельника, 15 октября.
Об этом сказано в сообщении на сайте "горадминистрации" Луганска.
"Готовим распоряжение по началу отопительного сезона, пора включаться. По погодным показателям приняли решение, что с 15 октября начнем подачу теплоносителя в дома луганчан", – цитирует источник "мэра" города Манолиса Пилавова.
Директор коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" Игорь Мыцыков заявил, что все котельные Луганска готовы к отопительному сезону.
"Устранили почти 100% выявленных порывов в теплосетях города, на остатке еще пять. Так что подготовительные работы в преддверии начала осенне-зимнего сезона завершаем", – сказал он.