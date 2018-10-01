В Луганской области приговорили к 5 годам лишения свободы жительницу Попаснянского района за участие в организации и проведении так называемого «референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности ЛНР». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданки Украины по факту совершения ею уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Расследованием установлено, что в мае 2014 года гражданка Украины согласилась принять участие в проведении так называемого "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории пгт. Белогоровка Попаснянского района в качестве члена избирательного участка, расположенного в помещении Белогоровского городского дома культуры Попаснянского района Луганской области. В частности, женщина, выполняя отведенную ей роль члена избирательной комиссии, обустроила в указанном помещении избирательный участок, участвовала в проведении инструктажа по порядку проведения голосования, заверяла печатью бланки бюллетеней с целью дальнейшего их использования во время голосования и принимала участие в подсчете бюллетеней», – сообщили в прокуратуре.

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления и активно сотрудничала с правоохранителями, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Попаснянского районного суда Луганской области она признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.