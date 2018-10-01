На Луганщине планируют обустроить сервисную зону в пункте пропуска Меловое

На Луганщине по вопросам обустройства сервисной зоны пункта пропуска «Меловое» проведено совещание с выездом на место расположения.

Об этом сообщает пресс-служба Меловской райгосадминистрации.

Так, в совещании приняли участие местные власти, представители Госпогранслужбы, Меловского райавтодора и другие специалисты. «На встрече обсуждался вопрос обустройства и содержания в надлежащем состоянии зоны сервисного обслуживания пункта пропуска и создания условий для участников международного движения», – отметили в пресс-службе.

«С целью улучшения инфраструктуры вдоль дороги к таможенному посту, создания комфортных условий для граждан, пересекающих границу, обустройства удобного общественного пространства, участниками совещания определены меры, обязательные к исполнению», – добавили в райгосадминистрации.