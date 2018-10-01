Северодонецкие полицейские выясняют обстоятельства и причину возгорания автомобиля (фото)

Возгорание транспортного средства произошло сегодня ночью возле дома №109-а по ул. Гагарина в Северодонецке. Сообщение от диспетчера ГСЧС о пожаре поступило в полицию около 00.35.

Полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия выяснили, что 23-летний водитель автомобиля «Mercedes» припарковал автомобиль у дома, вышел из него и через несколько минут у водительского сиденья произошло возгорание. В результате пожара мужчина не пострадал.

По информации Северодонецкого отдела полиции, данный факт зарегистрирован, правоохранители устанавливают обстоятельства и причину пожара, а также ущерб, причиненный в результате пожара.