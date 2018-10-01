В Украине стартуют многонациональные авиаучения Clear sky 2018

Многонациональные совместные авиационные учения "Чистое небо 2018" (ClearSky2018) начинаются в Украине, - сообщает Посольство Украины в США на своей официальной странице в Фейсбуке.

"В 12-дневных многонациональных совместных учениях принимают участие 9 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина. F-15C Eagles и C-130J Super Hercules из Калифорнии (California Air National Guard) - партнера Украины в рамках US European Command's State Partnership Program - уже прибыли на место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.