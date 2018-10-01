Боевики за день 4 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение дня, с семи утра до 18 вечера на Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков. В частности, один раз боевики открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по хутору Вильному, Марьинке, Павлополю и Гнутово.

"Днем в ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.