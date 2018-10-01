Германия категорически против "выборов" в ОРДЛОСегодня, 17:12
Правительство Германии выступило категорически против "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
По словам Мельника, в Германии "выборы" в ОРДЛО считают несовместимыми с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.
"Правительство Германии выступило категорически против проведения так называемых “выборов” на оккупированной территории востока Украины и призвало отказаться от этого шага. "Это несовместимо с территориальной целостностью и суверенитетом Украины", - написал он.