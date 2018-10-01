Денисова: Советник Путина подтвердил, что Сенцов написал заявление об отказе от голодовки

Советник президента Российской Федерации Михаил Федотов подтвердил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По словам Денисовой, Федотов сообщил, что в соответствии с информацией руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Вместе с тем, причины отказа от голодовки Федотов не знает.

"Я только что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Причины российский чиновник не знает", - написала Денисова.

Кроме того, Денисова добавила, что сейчас Сенцов в колонии Лабытнанги встречается с адвокатом.