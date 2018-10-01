Боевики за день 9 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 4 октября 2018 года, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня, с семи часов утра и до 18 вечера боевики 9 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Сообщается, что под обстрелы боевиков попали позиции ООС в районе Крымского, Орехово, Луганского, Шумов, Пивденного, Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Украинские военнослужащие, по необходимости, открывали огонь в ответ.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.