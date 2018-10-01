Из-за аварии могут быть перебои в работе онлайн-сервисов ПриватБанка

Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров Интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн-сервисов и веб-сайта ПриватБанка.

Как сообщили в ИТ-службе банка, с 17:15 дня 4 октября из-за аварии линий связи в Германии, которую подтвердили операторы передачи данных, клиенты банка могут столкнуться с временными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-сервисам.

По данным ИТ-департамента ПриватБанка, провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в течение ближайшего часа. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.