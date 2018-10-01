Порошенко подписал закон о продлении «особого статуса» Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на год.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный документ 4 октября 2018 года возвращены с подписью президента.

После принятия Радой закона, в Twitter-аккаунте Порошенко было опубликовано сообщение: «Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН».