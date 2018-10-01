В принятом в первом чтении законопроекте о государственном языке предусмотрена уголовная ответственность за унижение государственного языка.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, пишет РБК-Украина.

"В нашем законе есть ответственность за нарушение закона. Административная и уголовная, в зависимости от тяжести нарушения. В другом законе никакой ответственности не было", - сообщил Княжицкий.

По его словам, народные депутаты могут быть обязаны уплатить штраф за использование другого языка.

"Например, если депутат будет выступать на иностранном языке, он заплатит штраф от 3 до 5 обложенных налогом минимумов. А если он будет унижать украинский язык, будет говорить о нем какие-то мерзкие слова, то вообще будет нести за это уголовную ответственность", - добавил он.