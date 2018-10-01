На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера боевики 21 раз обстреливали украинские позиции, подразделения ООС несколько раз открывали огонь в ответ.

"Боевых потерь за прошедшие сутки среди наших военных нет", - сообщил он.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12 часов 4 октября на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет