Местные бюджеты Луганщины получили почти 10,3 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

За январь-сентябрь текущего года казна Луганской области пополнилась на 10 млн 252 тыс. гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 159 тыс. грн больше фактических поступлений за январь-сентябрь 2017 года. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 октября 2018 года на Луганщине осуществляют деятельность 1318 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В январе - сентябре 2018 года выдано 2 тыс. 439 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 9 месяцев текущего года приостановлено действие 86 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 350 лицензий, из которых 27 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.