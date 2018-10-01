В ЕС поддерживают инициативу о продлении действия особого статуса Донбасса

В Европейском Союзе выразили надежду, что Верховная Рада Украины продлит действие особого статуса Донбасса.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сегодня, 3 октября, в Киеве, передает «УНН».

По его словам, ЕС поддерживает инициативу Президента Украины Петра Порошенко о пролонгации закона об особом статусе Донбасса. «Мы искренне поддерживаем эту инициативу президента Петра Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует в пользу продолжения особого статуса Донбасса», – подчеркнул Мингарелли.

Как отметил посол, в Европейском Союзе с самого начала подчеркивали то, как важно увидеть продление этого закона «после 10 октября».

Напомним, голосование за законопроект о продлении действия особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Верховной Раде Украины может состоятся в ближайшие дни.