Комитет Рады рассматривает представление на нардепа Дунаева

Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента сегодня, 3 октября 2018 года, начал рассмотрение представления генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Сергея Дунаева, передает РБК-Украина.

По слова нардепа Дунаева, обвинения со стороны Генпрокуратуры является политическим.

На заседании присутствуют генеральный прокурор Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Сейчас представители комитета задают свои вопросы нардепу.